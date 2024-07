Giostra Cavalleresca, vince Filiamabili, Adriana Volpe regina

È Marco Diafaldi a conquistare il palio della XXVIII Giostra Cavalleresca di Sulmona, portando a quota otto le vittorie del Sestiere di Porta Filiamabili e a sei le sue personali sul campo di gara di piazza Maggiore. Il Sestiere gialloblu ha battuto in finale il Borgo di Santa Maria della Tomba, in gara con Mattia Zannori, uno dei più giovani in campo. Diafaldi, nell'ultima corsa, ha centrato 3 anelli, conquistando 8 punti, in un tempo di 29"25; Zannori, invece, 2 anelli e 6 punti in un tempo di 29"72. Non solo gare per la giostra sulmonese, ma anche corteo storico con 500 figuranti e con la conduttrice, Adriana Volpe, nei panni della Regina Giovanna D'Aragona, regina di Napoli e principessa di Sulmona.

Una regina, nel costume storico color magenta, in seta di San Leucio, realizzato dallo stilista Alessandro Pischedda, resa ancora più elegante dai gioielli in filigrana, ametista e perle, realizzati dalla storica famiglia di orafi scannassi Di Rienzo.

"Che emozione innanzitutto - ha esordito l'attrice, prima di entrare nel corteo storico scortata dalle guardie d'onore - Mi sento privilegiata di rappresentare un evento così importante.

La città lavora un anno intero per realizzare questi due giorni di Giostra Cavalleresca e sono davvero felice di essere parte integrante di un evento rinomato in tutto il mondo" ha continuato.



