Emergenza parcheggi a Pescara, protestano i commercianti

Protesta di un gruppo di commercianti del centro di Pescara per i disagi dovuti ai cantieri nell'area di risulta, dove sono in corso i lavori di bonifica bellica e ambientale, con conseguente riduzione dei parcheggi. I negozianti, titolari di attività operanti in diversi settori, stamani si sono dati appuntamento alla galleria Filiberto Carugno, davanti all'ingresso del cinema Circus, dove si è svolto un presidio, con contestuale avvio di una raccolta firme per chiedere parcheggi alternativi.

Alcune decine gli operatori coinvolti, ma già un centinaio le adesioni raccolte. Una delegazione dei commercianti, al termine della manifestazione, è stata ricevuta in Comune. "Il centro si sta svuotando a causa dell'assenza di parcheggi - dicono i negozianti - Gli incassi si sono ridotti anche del 40%.

E' una vera catastrofe e molti di noi rischiano di non arrivare a fine anno". Auspicando, in considerazione del crollo degli incassi, una riduzione sui costi di Tari, acqua, energia elettrica e gas, i commercianti sottolineano che "qualsiasi tipo di attività commerciale risente della situazione in corso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA