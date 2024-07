Contemporanea 24, l'arte torna protagonista a Tagliacozzo

Al via l'11/a edizione di Contemporanea, manifestazione che dal 3 agosto al 10 settembre porterà a Tagliacozzo (L'Aquila) oltre 50 artisti contemporanei e più di 80 opere, suddivise in tre progetti espositivi: una mostra sugli scenari della pittura internazionale, un focus sugli artisti emergenti abruzzesi e l'esposizione 'Costruire nuovi mondi' dei finalisti di Contemporanea Prize 2024, una finestra aperta sulla natura fondamentalmente mutevole e cangiante dell'esistenza. Fondata nel 2012 da Emanuele Moretti per sostenere i giovani artisti italiani e internazionali e valorizzare, attraverso l'arte e la cultura, uno dei borghi più belli d'Italia, l'edizione 2024 di Contemporanea è curata da Cesare Biasini Selvaggi.

Le tre mostre saranno allestite all'interno del Palazzo ducale Orsini-Colonna in dialogo con gli affreschi quattrocenteschi della Cappella palatina, della Sala delle Prospettive e con i lacerti e le sinopie delle altre sale.

L'inaugurazione di Contemporanea 24 e la proclamazione dei vincitori di Contemporanea Prize 2024 si terranno sono in programma 3 agosto alle ore 18, alla presenza di Vincenzo Giovagnorio, sindaco del Comune di Tagliacozzo, Emanuele Moretti, direttore artistico Contemporanea, Cesare Biasini Selvaggi, curatore Contemporanea 24.

"Mi preme rimarcare in maniera particolare - spiega Moretti - i numerosi e importanti restauri eseguiti in questa occasione presso le incantevoli sale ducali, che costituiscono un indubbio punto di merito dell'esposizione e un contributo non marginale sul versante fondamentale della tutela e della conservazione. Le opere destinate a essere accolte negli spazi compongono una collezione prestigiosa, ma per sua natura disomogenea, con una prospettiva curatoriale contemporanea". Del percorso espositivo fa dunque parte la mostra 'Painting in the Global Present: an Overview', con 26 opere realizzate da altrettanti artisti provenienti da 11 Paesi. Si configura come una grande disamina delle nuove tendenze della pittura contemporanea in area europea, americana e asiatica. Inoltre, la mostra 'Abruzzo contemporaneo. Focus sull'arte emergente' si propone come una delle prime indagini sugli sviluppi più recenti dell'arte in Abruzzo.



