Blitz a Montesilvano, sgomberata casa occupata abusivamente

Blitz in via Rimini, a Montesilvano, per lo sfratto di una famiglia, di nazionalità tunisina, che occupava abusivamente un appartamento da alcuni anni. L'attività, che rientra nell'ambito della lotta dell'amministrazione comunale contro le occupazioni abusive, si è svolta stamani e si è conclusa dopo una lunga trattativa.

Presenti forze dell'ordine, assistente sociale e personale atto alla Tutela dei minori dell'Azienda Speciale. Il nucleo familiare, composto da quattro adulti e due minori, ha lasciato l'alloggio, opponendo resistenza ai carabinieri; uno di loro è stato denunciato dopo aver procurato con un bastone ingenti danni all'appartamento.

La famiglia ha trovato rifugio in una struttura ecclesiastica. L'ospitalità, fa sapere il Comune, non è a carico dell'amministrazione comunale ed è stata attivata anche la tutela dei minori. Con la famiglia vivevano anche due cani di grossa taglia, un pitbull e un meticcio; uno di loro è stato preso in carico presso la struttura del Dog Village di Montesilvano. I residenti di via Rimini avevano più volte lamentato del pitbull che si aggirava nel quartiere senza guinzaglio e in più occasioni aveva aggredito altri cani e ucciso dei gatti.

"Grazie all'intervento delle forze dell'ordine e al personale dell'Azienda Speciale la legalità e la sicurezza sono stati ristabiliti nel quartiere di edilizia residenziale pubblica di via Rimini - afferma il sindaco, Ottavio De Martinis - .

L'azione congiunta di polizia locale e carabinieri è stata fondamentale, così come il contributo di quei cittadini che hanno segnalato l'occupazione e i comportamenti irrispettosi dei soggetti che abitavano abusivamente nell'alloggio".



