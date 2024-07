Aggredito da pastore tedesco, in ospedale 41enne

Aggredito da un pastore tedesco mentre porta a spasso il suo pitbull. E' quanto accaduto a un 41enne di Pratola Peligna, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Il giovane, da quanto si è appreso, stava passeggiando lungo via Enopalio quando, per circostanze da chiarire, è stato assalito da un pastore tedesco. L'esemplare, stando a quanto emerso dalle prime testimonianze, circolava libero nel quartiere dal momento che il proprietario gli aveva da poco tolto il guinzaglio per rientrare a casa. In quel lasso di tempo, dopo aver visto il pitbull, l'animale si è avventato contro il proprietario del cane, procurandogli importanti ferite. Il 41enne è stato prontamente soccorso fino all'arrivo sul posto dell'ambulanza della croce verde di Pratola Peligna che lo ha trasferito nel pronto soccorso di Sulmona per accertamenti. Il 41enne è stato ricoverato per essere sottoposto a ulteriori esami. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Pratola Peligna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA