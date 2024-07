Allieva denuncia abusi, inchiesta nella scuola della Guardia di Finanza

Una giovane allieva del primo anno della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno della struttura delle Fiamme Gialle che si trova a Coppito, in Abruzzo. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, a incastrare i presunti autori del reato ci sarebbe anche una chat creata su WhatsApp in cui un capitano si confrontava con altri parigrado su quanto avvenuto. Il Comando generale della Guardia di Finanza ha avviato le proprie indagini disponendo il trasferimento sia del capitano, indicato dalla vittima come l'autore delle violenze, sia degli altri militari che erano venuti a conoscenza degli episodi.



La ragazza potrebbe ora essere ascoltata di nuova da chi indaga in procura all'Aquila, e forse anche dalla Procura militare. Per il momento gli avvocati che difendono il capitano indagato, Cesare Placanica e Maria Leone, preferiscono non commentare "restando fiduciosi sull'esito dell'indagine". Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche gli ufficiali che prenderanno il posto di quelli trasferiti e assegnati a svolgere incarichi operativi in altre regioni.



