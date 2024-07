Torna il Bee Natural Festival, edizione ricca di novità

Quattro giorni tra conferenze, dibattiti, workshop e attività di citizen science.

Ma anche esperienze nella natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e in alcuni dei suoi più suggestivi centri abitati, come Castel del Monte e Montebello di Bertona.

Come sempre, il tema fondamentale, e sempre più attuale, è la salvaguardia degli impollinatori e in particolare degli apoidei: "Al confine con le api. L'ignoto da esplorare". Al BeeOdiversity Park di Montebello di Bertona torna il Bee Natural Festival, giunto alla sua sesta edizione. L'iniziativa, che per la prima volta andrà avanti per quattro giorni, si svolgerà dal primo al 4 agosto prossimi.

Tante le novità di quest'anno. È stato istituito un Comitato Scientifico che ha elaborato il tema della sesta edizione e la struttura del convegno. Il Comitato ha poi diffuso queste informazioni attraverso la comunità scientifica, invitando a proporre ricerche da presentare durante il convegno. Attraversando vari argomenti, come la restoration law, il beewashing, il benessere delle api, il biomonitoraggio, la biodiversità, le nuove tecnologie e le nuove sfide dell'apicoltura, il convegno della sesta edizione permetterà di affrontare i temi oggi più all'avanguardia. Parteciperanno studiosi di importanti università, centri di ricerca e istituzioni pubbliche, ma anche di realtà produttive innovative.

Dopo l'apertura ufficiale con i saluti istituzionali, si comincerà la prima parte di uno straordinario workshop sulla produzione dell'idromele, la bevanda alcolica più antica del mondo fatta solo con acqua, miele e lieviti. La seconda parte del workshop sull'idromele avrà luogo a fine mattinata del 4 agosto e si concluderà con una degustazione di idromeli. Altro appuntamento molto atteso è il "bioblitz" con i ricercatori delle università di Pisa, Firenze e Bologna e della Fondazione Edmund Mach, che si svolgerà il 2 agosto a Campo Imperatore (prenotazione obbligatoria). Altra grande novità della sesta edizione saranno le serate nel paese di Montebello di Bertona.

Il programma prevede inoltre numerose attività per i bambini.

Ideatori del festival, nato spontaneamente e dal basso, sono stati i Montanari Bertoniani di Montebello di Bertona, Bioapi e World Biodiversity Association, con il contributo e il sostegno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Comune di Montebello di Bertona, cui poi si sono aggiunti il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, la Bio Cantina Orsogna e il Wwf. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni è disponibile il sito web https://beeodiversitypark.com/bee-natural-festival/.



