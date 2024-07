Adrifest, al via Festival diffuso del mare Adriatico

Prende il via oggi l'Adrifest, festival culturale diffuso del Mare Adriatico, con eventi tra Molise, Abruzzo e Puglia. Gli appuntamenti abbracciano l'intera estate e andranno avanti fino al 3 gennaio 2025 con "un mare di cultura".

Il cartellone estivo: dal 27 luglio al 21 settembre presenta 15 eventi fra Termoli, Larino, Montemitro (Campobasso), Isole Tremiti (Foggia), Vasto (Chieti), Campomarino e Tufillo (Campobasso) e Manfredonia (Foggia). Da settembre e fino al 3 gennaio 2025 sono previsti altri eventi che verranno annunciati a fine agosto. Concerti, danza, teatro, circo contemporaneo, meditazione. Tra gli ospiti Lavinia Mancusi, interprete del folk italiano, il grecista Angelo Tonelli e Roberto Taufic, chitarrista brasiliano che vanta collaborazioni con Enrico Rava, Gianmaria Testa o Ivan Lins.

Il Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Adri|Art di Termoli e ha come direttore artistico Luca Ciarla, compositore e musicista termolese. Si avvale del sostegno della Regione Molise grazie all'intervento finanziato con risorse FSC - Piano Sviluppo e Coesione e dei Comuni di Termoli, Larino e delle Isole Tremiti.

L'edizione di quest'anno si avvale, per la prima volta, della collaborazione con la Direzione Generale dei Musei della Puglia.

Il primo appuntamento questa sera nel Castello di Manfredonia con la musica di Simone Alessandrini e Natalino Marchetti.

Domani, 28 luglio, a Montemitro nel Giardino dei Ciliegi la performance Luca Ciarla Etnopolis. Il 31 luglio alla Cala Sveva di Termoli Roberto Taufic Eles & Eu, il 2 agosto a "La Playa" di Campomarino e il 6 agosto a Palazzo Ducale a Larino serata di musica e danza.

L'8 agosto Luca Ciarla si esibirà a San Nicola alle Isole Tremiti con Mediterramia, il 9 agosto nel Giardino dei Ciliegi Manuel Petti e Marco Molino, il 13 agosto nella Chiesa dell'Assunta a Montorio nei Frentani. Il 29 agosto si torna a Larino, il 30 agosto a Vasto serata di letteratura a Piazza Barbacani con Angelo Tonelli nell'ambito del Festival "I sette capodogli". Il 31 agosto l'Adrifest raggiunge Tufillo per una serata di meditazione nella Fattorie Fonte Trocchi sempre con Tonelli. Il 21 settembre a Montemitro si chiude il cartellone estivo con una serata di teatro con Cantores .



