Le contrade del vino, ecco il libro su Loreto Aprutino

Un primo censimento del territorio da un punto di vista viticolo, in un'ottica di creazione di valore globale, che permetta di comunicare tanto un vino ed il suo terroir quanto il loro radicamento nella storia della comunità. E' il libro 'Le contrade del vino di Loreto Aprutino', scritto da Gabriele Valentini, ricercatore all'Università di Bologna. Il volume verrà presentato domani e sarà al centro di un dibattito che prenderà il via alle ore 9:30 al teatro 'Luigi De Deo' di Loreto.

Promotori dell'evento sono i Custodes Laureti e il Gal Terre Pescaresi. I Custodi sono una rete d'impresa di produttori di Loreto Aprutino che hanno l'obiettivo di tutelare e valorizzare il loro territorio in un modo nuovo e coeso. Tra loro ci sono le cantine Amorotti, Ciavolich, De Fermo, Talamonti, Torre de Beati e Valentini. Nel 2020 è nata la sinergia tra il gruppo e il Gal Terre Pescaresi quando i Custodes, nell'ambito del Psl 2014-2020 attuato dal Gal, si sono fatti promotori della nascita della Comunità di Prodotto e Territorio "In Vino Lauretum", comunità che ha unito numerosi attori verso la definizione di una strategia condivisa di valorizzazione del territorio. Nel 2023 una rinnovata collaborazione tra i Custodes ed il Gal ha dato forma al libro.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Chiara Ciavolich, presidente di Custodes Laureti, Renato Mariotti, sindaco di Loreto Aprutino e Gianluca Buccella, presidente del Gal Terre Pescaresi. Al convegno, oltre all'autore del libro, parteciperanno, tra gli altri, Armando Castagno, critico enoico e scrittore, Piero Di Carlo, professore di Fisica dell'atmosfera e climatologia dell'Università di Chieti-Pescara, Dino Mastrocola, rettore dell'Università degli Studi di Teramo. Il programma proseguirà anche nel tardo pomeriggio, con l'evento Triticum Laureti presso Pollinaria. Gli ospiti potranno degustare i vini dei Custodes e alcuni piatti a cura del ristorante 'La Bilancia'. Seguiranno i canti della compagnia dei vetturali di Loreto Aprutino. Alle 22 chiuderà la serata il concerto del cantautore abruzzese Setak, vincitore della Targa Tenco per il miglior album in dialetto.



