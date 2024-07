Trenitalia, dal 29 lavori su Sulmona-L'Aquila,previste corse bus

Dal 29 luglio al 25 agosto sono previsti lavori di potenziamento tecnologico e prestazionale dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea Sulmona-L'Aquila che determineranno un miglioramento della regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio. Ne dà notizia Trenitalia con una nota nella quale precisa che, durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito da corse bus accessibili con regolare biglietto ferroviario.

Previste corse bus, messe a disposizione da Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), che effettueranno le stesse fermate dei treni cancellati comprese quelle nei giorni festivi dei borghi di Beffi, Fontecchio e Fagnano. Inoltre, per velocizzare i collegamenti da Sulmona a L'Aquila e viceversa, in fascia pendolari, sono previste due corse bus dirette con la sola fermata intermedia a Pratola Peligna.

Per ottimizzare i tempi di percorrenza, i bus effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento e sono indicati sul sito di Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie.

È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self-service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie. Attivo il servizio di Smart Caring su App Trenitalia. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA