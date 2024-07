Sisma: altri fondi per la ricostruzione pubblica in Abruzzo

La Cabina di Coordinamento sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha raggiunto l'intesa sull'Ordinanza di modifica alla programmazione pubblica, che prevede aumenti per diversi interventi nei comuni dell'Abruzzo. "Insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, abbiamo condiviso delle scelte strategiche per accogliere le richieste che ci arrivano dai territori e che vengono puntualmente registrate dall'Ufficio speciale ricostruzione, guidato dal direttore Vincenzo Rivera - dichiara Castelli - L'aumento dei prezzi di questi ultimi anni è un dato che va registrato anche nella vita della ricostruzione, così da evitare blocchi in un processo ormai ben avviato su tutti i fronti, anche grazie a un'efficace filiera che dal Governo arriva ai territori, con i sindaci e gli uffici comunali".

A Cellino Attanasio (Teramo) il finanziamento per la Sede municipale è stato aumentato di circa un milione di euro, portando il totale a 2,3 milioni di euro. Nel comune di Montorio al Vomano (Teramo) il finanziamento per l'ex dispensario, ora adibito a circolo anziani, è stato incrementato di 449 mila euro, per un totale di 850 mila euro.

Per Lecce nei Marsi (L'Aquila) l'Ordinanza ha approvato la rimodulazione e l'accorpamento degli interventi per gli Edifici Ater di Edilizia residenziale pubblica. Il contributo per il Lotto 1 è stato aumentato di 1,34 milioni di euro, portando il totale a 5,1 milioni di euro, mentre il contributo per il Lotto 2 ha ricevuto un aumento di 1,1 milioni di euro, per un totale di 3,1 milioni di euro.



