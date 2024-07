Due escursionisti soccorsi dal Cnsas sul Gran Sasso

Due escursionisti liguri sono stati individuati e tratti in salvo dal Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Abruzzo dopo una notte trascorsa all'addiaccio in zona Prati di Tivo (Teramo) sul Gran Sasso. I due, che ieri sera non avevano fatto rientro come invece previsto, sono stati localizzati grazie al segnale Gps del loro cellulare. Una squadra di tecnici del Cnsas Abruzzo, allertata nella notte, ha avviato le ricerche battendo la zona indicata dal segnale Gps. Dopo alcune ore gli escursionisti sono stati individuati in un ripido canalone.

I tecnici del Cnsas hanno raggiunto i due escursionisti, stabilizzandoli e valutandone le condizioni. Uno dei due presentava una presunta frattura all'arto inferiore; vista la necessità di un recupero rapido e la conformazione impervia del terreno è stata attivata l'eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas. I due sono stati poi accompagnati alla loro auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA