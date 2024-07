Ad agosto 'Jacovella da Celano Film Festival'

Si terrà sabato 17 agosto la serata di premiazione del Jacovella da Celano Film Festival 2024: l'appuntamento è alle ore 21, in Piazza IV Novembre a Celano. La rassegna cinematografica con la direzione artistica Corrado Oddi, che è anche ideatore del progetto, è alla seconda edizione. Madrina della serata sarà la conduttrice televisiva Stefania Orlando; a presentare l'evento sarà invece Valentina Marcanio.

La finalità della manifestazione è quella di mostrare storie di donne e uomini esemplari, come colei da cui prende il nome.

Vicende che non siano soltanto il nudo racconto su tematiche sociali, ma che possano essere di stimolo, soprattutto per le nuove generazioni, alla crescita morale, all'amore per l'arte, per l'avventura, per la vita. Si tratta di un festival che mira all'inclusione e alla sensibilizzazione delle persone a tematiche particolarmente delicate attraverso il cinema.

Il progetto è stato promosso e finanziato dall'Amministrazione Comunale di Celano, che per la realizzazione ha scelto l'Associazione Culturale Immagine e in collaborazione con il Comitato Feste SS. Martiri 2024.

Le opere selezionate che verranno proiettate al pubblico, in presenza dei loro autori, sono "Immagini al femminile" di Serenella Scuri, "U' Muschittieri" di Vito Palumbo, "Chewing-Gum" di Adriano Giotti, "Ad occhi chiusi" di Lisa Riccardi e "Matriarchy" di Claudia Campoli. Biagio Venditti e Manuel Gallese riceveranno il premio nella sezione speciale "Giovani Talenti - Fondazione Fabio Piccone".

Nel corso della serata interverranno il sindaco di Celano Settimio Santilli, la presidente del Consiglio Comunale di Celano Silvia Morelli, lo psicologo Cristiano Di Salvatore, e il vescovo della Diocesi dei Marsi, Giovanni Massaro.



