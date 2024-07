Rintracciato a L'Aquila uno dei tre evasi da Casal del Marmo

"E' stato rintracciato dalla Polizia di Stato all'Aquila uno dei tre detenuti che ieri pomeriggio sono evasi dall'istituto penale per minorenni di Roma Casal del Marmo. Restano ancora ricercati, invece, gli altri due". Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

"Per una serie di ragioni, non avevamo e non abbiamo molti dubbi sul fatto che i fuggiaschi di ieri, tutti minori, vengano ripresi e ricondotti in carcere in breve tempo. Di solito questi ragazzi non godono di appoggi esterni e non di rado sono gli stessi familiari che li inducono a costituirsi. Questo, però, non cancella le falle del sistema le quali, al contrario, vengono ancor più evidenziate dalla certificazione che non si tratti di fughe organizzate. Insomma, basta deciderlo estemporaneamente e si può evadere con evidente facilità.

Occorrerebbe poi interrogarsi su quanto costa un'evasione anche in termini di spese per le ricerche e tutto ciò che ne consegue.

Somme che, evidentemente, sarebbe più proficuo investire in politiche di potenziamento della sicurezza, a partire dagli organici della Polizia penitenziaria mancanti di 18mila unità", aggiunge la nota.

"Ma evidentemente, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo tutto, da cui non si sente una parola quando si verificano questi accadimenti, preferiscono pensare ad altro senza voler rendersi conto che la situazione, alle condizioni date, è destinata a sfuggire completamente di mano", conclude De Fazio.



