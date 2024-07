Montereale, lavori per il distaccamento dei Vigili del Fuoco

Partono i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del distaccamento dei Vigili del Fuoco a Montereale, in provincia dell'Aquila.

L'Agenzia del Demanio ha affidato alla ditta Upgrading Services SpA il cantiere che consentirà di assegnare ai Vigili del Fuoco, entro i 480 giorni previsti, un immobile più sicuro ed efficiente per gestire le attività di presidio del territorio.

Gli interventi, finanziati dall'Agenzia del Demanio per un importo di oltre un milione di euro, scaturiscono dalle indagini sulla vulnerabilità sismica che l'Agenzia ha condotto sugli immobili dello Stato strategici nei territori colpiti dai terremoti, al fine di avviare un processo di miglioramento della sicurezza dei beni in uso alle amministrazioni pubbliche.

Sempre a Montereale sono in corso i lavori di ricostruzione della Caserma Carabinieri e Carabinieri Forestali, fortemente danneggiata dal sisma del 2016.



