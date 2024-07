Detenuti evasi a Roma, rintracciati due su tre

Hanno approfittato del caos generato da una maxirissa tra cinquanta detenuti per evadere dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma facendo perdere le loro tracce. Erano da poco passate le 17.30 di ieri quando i tre minorenni, tutti di nazionalità tunisina, hanno scavalcato il muro di cinta della struttura penitenziaria dileguandosi nel nulla.

E dopo un'intensa caccia agli evasi nella Capitale e non solo due su tre sono stati rintracciati. Le foto dei fuggitivi sono state diramate a tutte le pattuglie sul territorio di polizia, carabinieri e guardia di finanza. I loro volti sono stati inseriti anche nei database su scala nazionale e internazionale.

E così il primo è già stato ritracciato a L'Aquila. A farlo sapere è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. Il secondo è stato trovato a Roma, alla stazione Termini. Il 17enne è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Viminale. Si trova ora negli uffici della polfer per il fotosegnalamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA