Rissa finisce a coltellate, 27enne in ospedale

Rissa con accoltellamento, questa notte, in piazza Vittorio Emanuele a Castelvecchio Subequo. Erano le 3.30 quando un gruppo di giovani si sono affrontati prima con parole e minacce verbali e poi sono venuti alle mani.

Stando alla prima ricostruzione dell'episodio, effettuata dai carabinieri della compagnia di Sulmona, che stanno indagando sul caso, è venuto fuori che la lite sarebbe scoppiata nel momento in cui due giovani romani, tornati dalle vacanze, avrebbero avvicinato alcuni ragazzi del paese. A quel punto ne è scaturita prima una discussione e poi una colluttazione.

Ad avere la peggio è stato un 27enne di Castelvecchio Subequo che è stato accoltellato al torace. Immediatamente soccorso dai presenti, è stato trasferito nell'ospedale di Sulmona da un'ambulanza del 118. Il coltello ha sfiorato il polmone e non ha leso gli organi vitali. Il giovane rimane sotto osservazione, in prognosi riservata, nel reparto di chirurgia. Anche se, come spiegano i medici, non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che, questa mattina, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA