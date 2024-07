Incendio alla piattaforma Ecolan a Lanciano, danni ingenti

Incendio alla piattaforma ecologica di Ecolan Spa in località Cerratina di Lanciano. Il rogo si è sviluppato stanotte, intorno all'1.15, e si è protratto fino alla 4.45, ora le squadre dei vigili del fuoco di Lanciano e Casoli hanno domato il fuoco.

"I danni sono ingenti, ben oltre 100 mila euro - dice il presidente di Ecolan Massimo Ranieri. Siamo comunque assicurati.

Speriamo che non sia un gesto doloso perché sarebbe un fatto grave. Stiamo visionando le telecamere per capire cosa sia successo".

Ad essere interessato dall'incendio è stato il capannone, tutto annerito, ma senza danni alla struttura portante, e l'impianto rotante della piattaforma dove vengono smistati i rifiuti, in particolare si sono incendiate le balle contenenti plastica e metalli. Anche stanotte le temperature erano molto alte. Fiamme e fumo denso sono state avvistati in tutto il territorio a chilometri di distanza.

Con lo sviluppo del rogo è immediatamente scattato il sistema di allarme che ha messo in azione l'autoclave. Successivamente il presidente Ranieri e una quindicina di addetti alla sicurezza sono giunti sul posto e hanno azionato gli idranti presenti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Informata anche l'Arta dell'accaduto per le opportune verifiche. Al momento non vengono ravvisati problemi di inquinamento e danni alla salute. Si sta procedendo a mettere in sicurezza e bonificare l'area per ripristinare il servizio di altre tipologie di rifiuti quali ingombranti e vetro. Stop per ora alla separazione di plastica, carta e cartone. La situazione viene monitorata anche dall'assessore alla Transizione ecologica Tonia Paolucci.





