Vasto rogo nel Teramano, Vigili in azione con l'elicottero

Vigili del Fuoco impegnati, dalla tarda mattinata, nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di bosco e sterpaglie nel territorio del comune di Civitella del Tronto. In fiamme un'area di circa dieci ettari nella zona della frazione di Ripe.

In azione due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e una del Distaccamento di Nereto, con tre autopompe, un'autobotte e tre fuoristrada con modulo antincendio. Nelle operazioni di intervento è impegnata anche una squadra di volontari Aib dell'Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant'Angelo, Sezione di Civitella del Tronto. Sul posto è stato inviato anche un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Chieti, a cui è stato affidato il coordinamento da terra dell'elicottero "Drago 155" del Reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara.

Numerosi i lanci di acqua effettuati che, insieme al lavoro svolto dalle squadre a terra, hanno consentito di porre l'incendio sotto controllo. Lo schieramento degli uomini dei vigili del fuoco e del volontariato ha anche impedito che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni vicine al fronte di fiamma. Le operazioni di intervento sono tutt'ora in corso.





