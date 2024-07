'Una Carmen' a L'Aquila balletto di coreografo Hektor Budlla

Con le coreografie di Hektor Budlla, arriva sul palco de "I Cantieri dell'Immaginario" il balletto "Una Carmen". Venerdì 19 luglio ore 21.30 a l'Aquila nel teatro della scalinata di San Bernardino, il teatro dei 99 propone un balletto su una delle più famose storie d'amore dell'opera, in un balletto rivisitato, carico di colpi di scena ed emozioni intense.

Magistralmente interpretato dai ballerini dalla compagnia Nuovo Balletto Classico con le coreografie di Hektor Budlla, della medesima compagnia ed accompagnati dal vivo dall'orchestra accademica del Conservatorio A.Casella, che eseguiranno le musiche di Rodion Shchedrin su temi de "La Carmen" di George Bizet, guidati dal maestro Guillame Boulay. Atto unico.

Nell'allestimento della Compagnia Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia, l'azione si svolge al confine magiaro dove un gruppo di migranti, tra cui Carmen, donna di grande bellezza in fuga dal suo Paese verso una sperata salvezza, cercano invano di oltrepassare la barriera di filo spinato che segna il confine ungherese e forzare il cordone di soldati, capitanati dal rozzo Zuniga, nelle cui fila milita l'ardente don José. La versione di Carmen firmata Budlla elabora significati e sentimenti dell'opera originale non perdendo in passionalità e impostazione drammatica, sostenute dalle musiche, sollecita lo spettatore ad una visione drammaturgica contemporanea a più livelli. Presente in sala come ospite dell'evento l'étoile internazionale Liliana Cosi, fondatrice con Marinel Stefanescu della Compagnia Balletto Classico di Reggio Emilia.



