Siae, successo dei concerti in Abruzzo ma vincono i playoff

I concerti pop, rock e di musica leggera sono gli eventi di maggior successo in Abruzzo. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati i dati relativi agli eventi locali e nazionali dello scorso anno.

I 1.244 spettacoli contati in regione dalla Siae hanno infatti accolto oltre 637mila spettatori, per un totale di 8,3 milioni di euro dai biglietti. Il singolo in media spende 13,08 euro, con un significativo scostamento di 24,60 dalla media nazionale, che è di 37,67 euro.

La top 5 dei settori che vanno meglio per seguito e spesa include, a seguire: discoteche e ballo (oltre 7 milioni di euro da 489mila spettatori), parchi da divertimento (quasi 4,8 milioni e 337mila visitatori), intrattenimenti musicali (4,2 milioni e 410mila coinvolti) e opere di prosa (quasi 3,2 milioni e 233mila persone).

Grandi assenti nella tabella dei settori che vanno meglio sono le partite di calcio. In compenso, però, dominano la graduatoria dei singoli eventi che più coinvolgono il pubblico.

In particolare, tanta partecipazione per le grandi occasioni.

Rispettivamente in prima, seconda e quarta posizione per numero di spettatori, dunque, ci sono i play off di serie C: Pescara-Foggia (20.066 persone), Pescara-Virtus Entella (12.258) e Pescara-Virtus Verona (10.395), svoltisi tutti allo stadio adriatico 'G. Cornacchia' di Pescara.

In terza e quinta posizione, invece, la 61esima Fiera nazionale dell'agricoltura a Lanciano (11.399 partecipanti) e il concerto di Sfera Ebbasta a Francavilla al Mare.



