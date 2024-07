La siccità colpisce anche l'aglio rosso Sulmona, ma qualità ok

Buona resa e ottima qualità per l'aglio rosso di Sulmona ma anche il prodotto simbolo della città ovidiana ha dovuto fare i conti con la crisi idrica. La produzione ha fatto registrare, non a caso, una lieve flessione del 20 per cento. A dirlo è Stefania Baldassarre del Consorzio produttori dell'aglio rosso di Sulmona. "Abbiamo avuto una buona resa e conservato un'ottima qualità del prodotto"- fa notare Baldassore, rimarcando che "non sono mancate difficoltà per l'irrigazione". "La carenza di acqua è stato un fattore che ha inciso, vuoi per i problemi dovuti alla stagione o per quelli riguardanti la gestione e distribuzione della risorsa idrica.

Tuttavia, alla fine, con le unghie e con i denti, siamo riusciti ad avere una buona resa". La buona notizia riguarda lo stato di avanzamento per il riconoscimento del marchio che tutela il prodotto sul mercato. L'aglio rosso era già diventato un prodotto Deco, una denominazione di origine comunale che lega indissolubilmente questo prodotto di eccellenza con la storia del territorio.



