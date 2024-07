Funerali sindaco Bussi, in centinaia per l'ultimo saluto

Decine di sindaci e il presidente della Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto, e centinaia di cittadini per l'ultimo saluto a Salvatore Lagatta, il sindaco di Bussi deceduto domenica a causa di un male inesorabile.

Un lungo corteo ha percorso il paese dalla camera ardente in Santa Maria del Ponte fino alla funzione che si è svolta a Santa Maria Assunta. Lagatta, militante comunista e sindacalista, era al terzo mandato da sindaco: è stato ricordato come uno dei sindaci più combattivi d'Abruzzo e protagonista della storica battaglia per la bonifica della megadiscarica dei veleni della Montedison.

Lagatta, come sindaco, ha affrontato la delicata questione della rigenerazione dei siti di quella che venne definita come la discarica più grande d'Europa: 130 mila metri cubi di rifiuti in 35mila metri quadrati.



