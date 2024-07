Governance Poll 2024, bene sindaco L'Aquila, male Chieti

Bene il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che guadagna posizioni e ottiene maggiori consensi rispetto al giorno dell'elezione; male quello di Chieti, Diego Ferrara, che perde punti; stabile quello di Teramo, Gianguido D'Alberto. Questi, in sintesi, i risultati per l'Abruzzo dell'edizione 2024 del Governance Poll, realizzato da Noto per il Sole 24 Ore. Assente il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, perché l'indagine non tiene conto dei sindaci eletti nel 2024.

In particolare, il sindaco dell'Aquila, centrodestra, si classifica 19/esimo, con un gradimento pari a 57 punti, 2,6 in più rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco di Teramo, centrosinistra, è in 32/esima posizione e ottiene 55 punti, 0,5 in più rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco di Chieti, centrosinistra, in 67/esima posizione, si ferma a 49 punti, 6,9 in meno rispetto al giorno dell'elezione.

In testa alla classifica ci sono i sindaci di Parma, Napoli e Ravenna, tutti di centrosinistra; chiudono la graduatoria i primi cittadini di Roma, Palermo e Trapani.



