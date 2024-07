Crisi idrica, acqua a rotazione in Valle Peligna

Tre macrozone, al cui interno ricadranno sette distretti, nelle quali l'erogazione dell'acqua sarà disciplinata a rotazione con interruzioni del servizio irriguo, per permettere il riempimento della vasca di compensazione. E' quanto deciso questa mattina, in Prefettura all'Aquila, per fronteggiare la crisi idrica in Valle Peligna.

Per razionalizzare l'uso dell'acqua ed evitare gli sprechi, è stato firmato un protocollo d'Intesa tra il Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo e i sindaci di Bugnara, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Roccacasale e Sulmona.

L'accordo prevede la suddivisione del territorio in zone di competenza,. con orari precisi in cui erogare l'acqua, in modo tale da garantire una rotazione tra i comuni. Hanno firmato il protocollo anche il consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno Sagittario, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori Italiani.

"La Prefettura dell'Aquila - scrive il Prefetto Di Vincenzo - in un'ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a promuovere verifiche di monitoraggio, e ad assumere ogni elemento informativo utile alla gestione della siccità, con l'apporto di una cabina di regia composta da tutti i firmatari del protocollo".



