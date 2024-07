Incidente sull'A14, centauro muore nel Vastese

Una persona è deceduta a causa di un incidente stradale accaduto poco dopo le 13 sull'autostrada A14 in direzione Taranto, non lontano dall'uscita di Vasto sud: la vittima, secondo le prime informazioni, è un motociclista, A.L.P, di 63 anni, originario di Campobasso. Sul luogo dell'incidente ci sono le forze dell'ordine e i sanitari del 118 con l'elisoccorso e l'ambulanza medicalizzata di Vasto.

I sanitari hanno potuto constatare però solo il decesso della persona che era sulla moto. Nel tratto dell'incidente dove sono all'opera i mezzi e personale di soccorso, si sono formate delle code. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.





