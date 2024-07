In Abruzzo 19 ComuniCiclabili, consegnate le bandiere gialle

Diciannove, su un totale di circa 200 a livello nazionale, i Comuni abruzzesi aderenti alla rete dei ComuniCiclabili della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab). Ieri, al Parco dei Priori di Fossacesia, la cerimonia regionale per la consegna delle 'bandiere gialle'. Sindaci e Assessori hanno ritirato la bandiera con i bike smile (da 1 a 5, secondo il livello ottenuto dalle valutazioni effettuate dalla Fiab) e l'attestato riportante il punteggio ottenuto. In Abruzzo aderisce la quasi totalità dei comuni costieri, salvo poche eccezioni. A questi si aggiungono, nell'interno, i capoluoghi Teramo e L'Aquila, e i Comuni di Rapino, Corropoli e Tocco da Casauria. Alla cerimonia hanno partecipato anche diversi amministratori di ulteriori Comuni interessati a candidarsi per l'edizione 2025.

La cerimonia è stata aperta dai saluti di Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, città entrata nella rete ComuniCiclabili in questa edizione, dal Direttore Anci Abruzzo, Massimo Luciani; dal presidente regionale Unitel, Raffaele Di Marcello, e dal presidente nazionale Fiab, Alessandro Tursi. La moderatrice dell'evento, Genny Gallinelli, ha illustrato punti di forza e criticità di ogni singola valutazione e rinnovato la disponibilità, da parte di Fiab, a supportare e affiancare ciascun Comune nel proprio percorso di miglioramento dei punteggi.

A settembre si apriranno le iscrizioni alla nona edizione di ComuniCiclabili: tutte le informazioni e i contatti sono disponibili sul sito www.comuniciclabili.it.



