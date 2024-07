Truffa da 800 mila euro con Pnrr, due denunciati a Sulmona

Quattordicimila ore di formazione solo sulla carta, con tanto di registri didattici e delle presenze, ma sui banchi i dipendenti non sono mai andati, poiché quelle lezioni non sono mai realmente state erogate: con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita compensazione di crediti inesistenti, due titolari di case di riposo di circa 50 anni, che si trovano in Valle Peligna e Alto Sangro, sono stati denunciati alla procura della repubblica di Sulmona.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024.

Le due aziende hanno dichiarato di aver speso 800 mila euro per la formazione del personale dipendente, al fine di ricevere l'incentivo comunitario, finanziato dai fondi Pnrr. I corsi, tuttavia, non sono mai stati effettuati, nè in presenza nè da remoto. inoltre secondo le indagini della finanza, le imprese beneficiarie del credito hanno azzerato tutti i loro debiti, ricorrendo all'istituto della compensazione orizzontale. Inoltre una delle imprese non aveva i requisiti giuridici per poter richiedere il beneficio, poiché versava in situazione di difficoltà finanziaria per aver eroso il capitale sociale oltre i limiti consentiti dalla legge.



