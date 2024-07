Terremerse, festival ad Avezzano tra performance e revival

Al via sabato ad Avezzano (L'Aquila) 'Terremerse, music & performance festival', giunto quest'anno alla sua terza edizione.

La rassegna, organizzata dall'associazione culturale Arteficio è ideata e curata dalla pianista e compositrice Emilia Di Pasquale, anche direttrice artistica della stessa. Un appuntamento che riempirà di colori e note piazza Torlonia.

Saranno sette, in totale, gli appuntamenti in calendario, tutti compresi tra il 13 e il 19 luglio e tutti a ingresso gratuito.

In apertura, sabato alle 21, il Gala di apertura con 'Pink Floyd Legend's' con l'Orchestra sinfonica Abruzzese.

Domenica 14 (ore 21.30 come nel resto delle serate) sarà la volta di 'Incanti &Illusioni' con Andrea Rizzolini (mentalista) & Andrea Sestieri (illusionista). Lunedì 15, è in programma una serata di musica e danza interamente dedicata al tango. Martedì 16, è prevista una serata omaggio ai 100 della Disney. Un concerto teatral-musicale che unisce suoni, immagini e parole e che esalta la magia di pellicole senza tempo della cinematografia d'animazione. Sul palco rivivranno tutti i personaggi, amati da grandi e piccini, di ogni tempo, come Biancaneve, Cenerentola, Mary Poppins, Alladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Il Re Leone e tanti altri.

A dirigere l'orchestra ancora Roberto Molinelli. Mercoledì 17 il focus è sul cinema, mentre il giorno seguente è previsto un "throwback" agli anni '50 con The Fuzzy Dice. Venerdì 19 luglio è previsto il Galà di chiusura con acrobazie aeree, performances incredibili, contorsionismi e verticalismi mozzafiato saranno i protagonisti del galà di chiusura. Acrobati straordinari che sfideranno la forza di gravità per mostrare tutto il fascino delle arti performative. "Sarà un'edizione emozionante - commenta Di Pasquale - che punterà a rinnovare il format rivelatosi vincente nelle precedenti due. Tradizione e novità si bilanceranno esplorando generi diversi e nuove proposte artistiche".

"Terremerse è un evento importante che fa bene al nostro territorio", aggiungono l'assessore regionale Mario Quaglieri e l'assessore al Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano.



