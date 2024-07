Incidente stradale, feriti 5 braccianti agricoli: uno grave

Cinque braccianti agricoli, che lavorano nella piana del Fucino, sono rimasti feriti in modo serio, nella tarda mattinata di oggi, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada 30, all'altezza del territorio comunale di Ortucchio. A scontrarsi sono stati due veicoli: un fuoristrada e un'Alfa 147. Tutti gli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere tanto che, sul posto, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco dell'Aquila per il recupero.

I cinque, tutti di nazionalità marocchina, hanno riportato diverse fratture. L'ambulanza del 118, intervenuta sul posto, ne ha trasportati quattro nel pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano mentre uno dei feriti è stato trasferito in elicottero nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in codice rosso e prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della stazione di Gioia dei Marsi. Il traffico ha subito rallentamenti



