Ddl Nordio: Procuratore Pescara, denunce finiranno nel nulla

Il fermento tra i magistrati dopo l'approvazione del Decreto Nordio è stato espresso già dai vertici dell'Anm, ma interpellato dall'ANSA il Capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli si pone ulteriori domande sul futuro: "Da oggi in poi, quando un cittadino presenterà una denuncia perché é stato rilasciato un permesso di costruire illegittimo al fratello del sindaco, o per essere stato dichiarato inidoneo per un posto in comune perchè il concorso doveva vincerlo la moglie dell'assessore, o di essere stato multato ingiustamente perché l'agente voleva danneggiarlo, in tutti questi casi cosa farà il Pm? Nulla".

Bellelli, che ha condotto alcune tra le più importanti indagini della Procura, quali quelle sulla Sanitopoli di Delturco e la megadiscarica di Bussi sul Tirino, è sicuro che a quel punto "la denuncia sarà immediatamente archiviata perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. Saremo un paese più civile?", chiude.



