Su SkyTg24 nuova inchiesta di Pablo Trincia su Rigopiano

Si intitola 'E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano' la nuova inchiesta-reportage originale realizzata da Pablo Trincia con Chora Media e prodotta da Sky Italia e Sky TG24 che sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva.

Sarà composta, come anticipato in conferenza stampa, da un podcast in otto puntate disponibili da fine settembre, e da una docuserie in cinque puntate in onda da metà novembre, che racconterà la terribile tragedia dell'Hotel Rigopiano avvenuta nel gennaio del 2017. Fra le novità c'è anche un accordo di collaborazione siglato da Sky con Pablo Trincia che lavorerà a storie di cronaca e non solo, con un lavoro d'inchiesta per riaccendere i riflettori su alcune vicende, che rivivranno sia nella forma del podcast sia in quella della docuserie. Dopo il successo di 'Dove nessuno guarda - Il Caso Elisa Claps' ora verrà raccontata, attraverso le voci dei protagonisti, la tragedia dell'hotel Rigopiano in Abruzzo colpito da una valanga dove hanno preso la vita 29 persone.

"Qui c'è stato un enorme lavoro in cui abbiamo ricostruito in modo capillare tutta questa storia, che non è solo quella di una semplice valanga perché qui ci sono tante valanghe causate anche dall'uomo - ha detto Trincia in conferenza stampa -.

Abbiamo recuperato una enorme quantità di materiale audio e video, al podcast seguirà quindi anche una docuserie. Abbiamo ascoltato 2mila telefonate fatte in due giorni alla centrale operativa". C'è un'inchiesta ancora in corso per stabilire le responsabilità ma Pablo Trincia si è fatto una sua idea e quando parla di "altre valanghe" intende ciò che si poteva evitare con un intervento tempestivo dell'uomo.

"C'è stata una grande impreparazione da parte della Regione e della Provincia che sapevano dell'emergenza neve - ha concluso -. Dal 1992 mancava una carta valanghe e anche il soccorso successivo alla tragedia é stato disastroso, ci sono state omissioni ed errori anni, settimane e giorni prima e anche dopo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA