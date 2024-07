Premio Strega Poesia, all'Aquila l'annuncio della cinquina

Domani, giovedì 11 luglio alle 19, in piazza Santa Maria Paganica, all'Aquila, di fronte a Palazzo Ardinghelli, sede del al MAXXI L'Aquila, è in programma la proclamazione della cinquina finalista della seconda edizione del Premio Strega Poesia. Il Premio è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Bper Banca e con il sostegno di Ministero della Cultura, Parco archeologico del Colosseo, MAXXI L'Aquila e Comune dell'Aquila, Gabinetto Vieusseux, media partner Rai, sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e Sygla.

Alla serata partecipano Alessandro Giuli, presidente MAXXI, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, Giuseppe Marco Litta, direttore regionale Centro est di Bper Banca e Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del Premio letterario internazionale L'Aquila - Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni. Modera Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Ospite della serata Donatella Di Pietrantonio, neovincitrice del Premio Strega 2024 per il romanzo 'L'età fragile' edito da Feltrinelli.

Durante la serata i dodici candidati, selezionati lo scorso aprile fra i 144 iniziali, leggeranno alcuni testi tratti dalle opere in gara con le sonorizzazioni e gli interventi musicali di Andy dei Bluvertigo.

La cinquina sarà scelta fra dodici candidati: Alida Airaghi 'Quanto di storia' (Marco Saya); Alessandro Anil, 'Terra dei ritorni', (PordenoneLegge - Samuele Editore); Gian Maria Annovi, 'Discomparse' (Aragno); Daniela Attanasio, 'Vivi al mondo' (Vallecchi Firenze); Alessandro Baldacci, 'Il dio di Norimberga', (Pequod); Antonio Bux, 'Mappe senza una terra', (Rp libri); Roberto Cescon, 'Natura', (Stampa 2009); Stefano Dal Bianco, 'Paradiso', (Garzanti); Giovanna Frene, 'Eredità ed Estinzione', (Donzelli); Rosaria Lo Russo, 'Tande', (Vydia editore); Tommaso Ottonieri, 'Cinema di sortilegi', (La Vita Felice); Enrico Testa, 'L'erba di nessuno', (Einaudi). Dopo l'annuncio, la cinquina sarà ospite in diverse località italiane. Un'ampia giuria composta da circa 100 personalità della cultura determinerà, infine l'opera vincitrice che verrà proclamata il prossimo 9 ottobre a Roma, al Parco archeologico del Colosseo.



