Festival di Tagliacozzo, i protagonisti della 40/a edizione

Sarà Fiorella Mannoia a inaugurare, martedì 30 luglio, la 40/a edizione del Festival internazionale di Tagliacozzo (L'Aquila). Una serata che celebra i 70 anni di carriera dell'interprete a cui farà seguito il concerto di Antonello Venditti (1 Agosto).

Parte così, il cartellone della rassegna presentata questa mattina a Palazzo Margherita, all'Aquila. Quest'anno una grande sorpresa riguarderà il concerto di chiusura il 21 agosto realizzato proprio in collaborazione con il capoluogo. Una serata speciale, 'un Gran Galà di musica' ideato e diretto dal maestro Leonardo De Amicis celebrerà la musica con l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila e una selezione di artisti come Gigi D'Alessio, Diodato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Amara, Gabriele Cirilli, Serena Brancale e il tenore Gianluca Terranova.

Attesi i concerti di Peppe Servillo con gli Avion Travel e l'orchestra di Angelo Valori (8 Agosto); Alessandro Quarta con i suoi 5 elementi e l'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Dian Tchobanov, (9 Agosto); Fabrizio Bosso e Nico Gori con Igor Caiazza (12 agosto). Previsto un appuntamento speciale con Gaetano Curreri e gli Stadio (13 Agosto), oltre a Fabio Concato con Musico Ambulante tour (18 agosto).

Grande attesa per la rassegna 'omaggi d'autore' da Domenico Modugno - con Franco Castellano e l'Orchestra Saverio Mercadante (7 agosto) - a Massimo Troisi con Enzo De Caro (20 agosto). Di assoluto prestigio i concerti sinfonici dell'Isa per le celebrazioni del centenario pucciniano con la prima assoluta dell'opera di Roberta Vacca 'Zapping Pop' con la violinista solista Abigeila Voshtina, il baritono Armando Likaj e il mezzosoprano Ester Esposito diretto da Giovanni Pompeo.

Roberto Molinelli torna a Tagliacozzo con un grande spettacolo dedicato a Disney (16 Agosto) così come Francesco Paolantoni (11 Agosto) e Maurizio Trippitelli con le sue percussioni nel cinema (10 agosto). Ormai tradizionali il Concerto nella Faggeta di Marsia (10 agosto) con il premio oscar italiano Nicola Piovani e il 'Concerto all'alba' (18 agosto) dinanzi al sagrato del Santuario della Madonna. La direzione artistica del Festival è di Jacopo Sipari da Pescasseroli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA