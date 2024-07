Ritiro Salernitana, squadra arrivata in Alto Sangro

E' partito ufficialmente il ritiro della Salernita a Rivisondoli. Il pulman granata è arrivato poco dopo le 19.30, nel piccolo centro dell'Alto Sangro e si è fermato direttamente davanti all'hotel Acquamontis dove il mister e i giocatori pernotteranno nel corso del soggiorno abruzzese. Il ritiro pre campionato entrerà nel vivo domattina con il primo allenamento in programma nello stadio comunale. Ha preso parte al ritiro anche il nuovo acquisto, Davide Gentile, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina e unico volto nuovo del gruppo. "Finalmente si comincia. Con il club stiamo ragionando su un accordo pluriennale che, tuttavia, va ancora definito"- afferma il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi.

I granata resteranno in Abruzzo fino al prossimo 24 luglio quando cederanno il testimone al Napoli, ex campione d'Italia, che si allenerà a Castel di Sangro.



