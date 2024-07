L'aquilana Catenacci tra i finalisti di Sanremo Rock

La Commissione artistica di Sanremo Trend ha ammesso la cantante aquilana Francesca Catenacci, insieme al suo collettivo raccolto attorno al progetto Laga, alle finali di 'Sanremo Rock Summer Live Tour' che si terranno all'Arena di Nettuno (Roma) il 30 luglio.

Il brano selezionato è intitolato 'Autunno in scatola', e il lavoro è stato definito dalla commissione artistica (Sanremo Rock e Dimensione Musica Sanremo) "di spessore artistico, culturale molto elevato ed originale". Le finali di girone metteranno a confronto nel mese di luglio nove artisti emergenti, scelti tra oltre 20mila candidature.

Francesca Catenacci negli anni ha lavorato per diverse formazioni: inizia nel 2000 con gli Emotional Kaos con i quali vince nel 2001 il contest nazionale Arezzo Wave Love Festival.

In quell'occasione, entra in contatto con il rapper Tricky (ex Massive Attack), il quale si offre di produrre un album. Il 2008 vede l'uscita di 'Frale' con la produzione del sound engineer Simone Frondini; nel 2017 partecipa con la formazione Psychocello Project al Frantic Festival nella giornata dedicata ai Goblin e all'anniversario della colonna sonora di "Profondo Rosso".

Catenacci ha pubblicato da poco 'Like a leaf in the river', un disco che arriva dopo il primo uscito nel gennaio 2022. La produzione è del dj e sound engineer Dennis Bastioni, con partecipazione di un collettivo di musicisti che vengono dalle formazioni più disparate, come il maestro Fabio Catania, viola e viola da gamba dell'Orchestra di Santa Cecilia, il violoncellista Simone De Sena dei Solisti Aquilani, il chitarrista e compositore Stefano Millimaggi, il produttore e chitarrista Luca Bottone, i bassisti Ciccio Attanasio ed Emanuele Capogna, il batterista Vincenzo Tacci, il produttore e chitarrista Luigi Tarquini. 'Laga' ha influenze di vari generi: trip-hop, rock, elettronica, soul, blues, industrial.

Il 30 luglio, sul palco con la cantante, ci saranno Marco Traini (pianoforte), Fabio Catania (viola da gamba) Andrea Petricca (viola e violino), Stefano Millimaggi (chitarra), Michele Creati (batteria).



