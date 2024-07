L'Isa inaugura i Cantieri dell'Immaginario con Daniel Oren

Oltre 60 professori d'orchestra, un direttore stellare, un soprano di grande talento e innata eleganza, le grandi figure femminili dell'opera italiana: è tutto pronto per il 'Gala lirico -Le grandi arie d'opera' che l'Istituzione Sinfonica Abruzzese presenterà questa sera, alle 21.30, a L'Aquila - Scalinata di San Bernardino, per la serata inaugurale de I Cantieri dell'Immaginario del Comune dell'Aquila.

Daniel Oren, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, dirigerà l'Orchestra dell'Isa in un programma che celebra l'opera e il canto lirico italiano, recentemente riconosciuto patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, con la cantante Vittoriana De Amicis, soprano aquilano dalla carriera internazionale. Da Rossini a Donizetti, da Verdi a Puccini - omaggiato a cento anni dalla morte - il programma comprenderà alcune tra le arie più celebri del teatro musicale italiano dedicate alle protagoniste femminili: dal canto seducente di Musetta nella Bohéme a quello appassionato di Linda di Chamounix, dall'implorante Lauretta del Gianni Schicchi alla pazzia di Lucia di Lammermoor. A queste pagine si affiancano alcuni momenti sinfonici entrati stabilmente nei programmi concertistici, come le ouverture del Barbiere di Siviglia e della Forza del destino, oltre al bellissimo Intermezzo di Manon Lescaut, esempi della maestria dei compositori italiani anche nel trattamento dell'orchestra.

La rassegna prosegue quotidianamente fino al 6 agosto con spettacoli per tutti i gusti, dalla musica classica, alla danza e al teatro e concerti con i grandi nomi del panorama nazionale, come Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek, Danilo Rea, Dargen D'Amico, Simone Cristicchi, Mimmo Locasciulli.

'Il linguaggio delle emozioni' è il filo conduttore scelto per questa edizione che conta trentaquattro eventi per 25 giornate di programmazione, previsti nelle tradizionali location della scalinata di San Bernardino e nell'Auditorium del Parco, cui si aggiungono due appuntamenti previsti nei vicini comuni di Campotosto e Villa Sant'Angelo. Questa sera, concerto anche al Conservatorio 'Casella' con Franco Mussida.



