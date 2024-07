Strategie per le aree interne, Giorgio Mulè a Scanno

Un incontro con Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei Deputati, a Scanno (L'Aquila), per indagare, valutare e raccogliere input da una rappresentativa comunità che, come molti territori del centro sud Italia, subisce gli effetti di una marginalizzazione che si ripercuote sui servizi essenziali per i cittadini, dalla sanità all'istruzione ai trasporti, con effetti a catena su spopolamento e calo demografico. L'appuntamento dedicato agli "Incontri sulla montagna, strategia per le aree interne", è oggi alle 18 nell'auditorium "Guido Calogero" nel centro storico dove, in dialogo con il giornalista Carlo Puca, "si lancia questa nuova sfida: un lavoro di interpretazione, di confronto e dialogo per trovare risposte e affrontare questioni importanti per aprire nuove relazioni verso il futuro della montagna d'Abruzzo", si legge in una nota del comitato organizzatore di "Scanno Borgo in Festival", cartellone di iniziative estive di cultura, musica, teatro.

"Alcune politiche territoriali mirano a ridurre i livelli di povertà, ma le strategie applicabili e le politiche di intervento devono essere multilivello: nazionale, regionale, locale. A questo va aggiunta - prosegue la nota - una necessaria mappatura e analisi scientifica dei bisogni reali delle parti interessate e trovare soluzioni pratiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA