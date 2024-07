Stellantis, ad Atessa produzione si ferma anche lunedì 8 luglio

Chiusura collettiva lunedì 8 luglio per tutti e tre i turni allo stabilimento Stellantis Europe di Atessa (Chieti), esclusi i reparti CKD e Conversion Center. Da mercoledì scorso c'è un problema di approvvigionamento dei materiali plastici da parte della ditta Sapa. Il nuovo stop di produzione del furgone Ducato è stato comunicato oggi dalla direzione aziendali alla Rsa.

Nei giorni scorsi Stellantis ha anche annunciato il ricorso, precauzionale e in modo preventivo, a un'ulteriore settimana di cassa integrazione ordinaria, che si aggiunge alle altre già richieste.

La nuova settimana di Cigo è stata fissata dal 29 luglio al 4 agosto prossimi ed è stata richiesta per il numero massimo del totale dipendenti dello stabilimento di Atessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA