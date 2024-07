In tremila sfilano nel centro di Pescara per l'Abruzzo Pride

Quasi tremila persone stanno partecipando a Pescara all' "Abruzzo Pride 2024", con un corteo festoso e colorato che è partito dal piazzale della Madonnina, fra il porto canale e la spiaggia, e vi tornerà attraversando il lungomare e alcune strade del centro cittadino. Esibite durante il cammino, accompagnato da cori, bandiere della Palestina e bandiere arcobaleno; presenti, tra gli altri, esponenti di Cgil e di Rifondazione comunista.

Non si registrano, al momento, problemi di ordine pubblico, ma la chiusura parziale, al passaggio del corteo, delle vie interessate ha creato disagi al traffico veicolare gestito dalla Polizia Locale.

La parata, che si concluderà alla Madonnina con il 'Pride Beach Party, festival con spettacoli, musica e dibattiti, ha attraversato Lungomare Matteotti fino a piazza Primo Maggio, poi le centrali via Gramsci, via Galilei; dopo il ritorno sul lungomare previsto ancora il corteo su via Foscolo, via Venezia, via Firenze, via del Concilio, piazza Italia, via Paolucci con ritorno al punto di partenza.



