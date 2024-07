"Impegno massimo in estate", ecco nuovo Comandante Capitaneria

"L'impegno della Capitaneria di porto durante il periodo estivo sarà massimo anche perché le Isole Tremiti, con l'area marina protetta, ci impongono una presenza e un'attenzione particolari da un punto di vista ambientale". Così, il nuovo comandante, Capitano di fregata, Giuseppe Panico in occasione della cerimonia di passaggio di consegne svoltasi sulla banchina di riva al porto di Termoli.

"E' la prima volta in Molise. E' una regione che mi affascina - ha detto - Arrivo in un periodo di massima intensità per l'impegno della Guardia costiera sul territorio". Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio molisano e il Direttore Marittimo d'Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone.

"Sono particolarmente emozionato nel presiedere questo passaggio di consegne tra Sergio Mostacci e Giuseppe Panico perchè Termoli è stata la mia prima destinazione di servizio, dal 1994 al 1996. La città adriatica e il Molise mi sono rimasti nel cuore - ha detto Giovannone - La Capitaneria di porto nasce come ufficio locale marittimo nel 1950 per poi essere elevata nel 1992 al rango di compartimento marittimo. Nel 2005 è stata inserita nell'ambito della direzione marittima di Pescara. In quell'occasione sono state inserite anche le Isole Tremiti.

Quindi il comando di Termoli ha un lungo legame con la città.

Questo legame nasce prima della costituzione della Regione Molise. Questo passaggio è sempre un momento di emozioni, bisogna fare i conti con quello che si è fatto e resta ancora da fare. Auguro a entrambi un buon lavoro".



