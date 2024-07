Protesi odontoiatriche gratuite, individuati primi 109 pazienti

Sono 109 i primi pazienti selezionati in provincia di Chieti, per condizioni cliniche e reddito ovvero Isee inferiore a 10mila euro, che riceveranno gratuitamente una protesi odontoiatrica mobile, e sono stati individuati attraverso uno screening svolto soprattutto nelle Aree interne con un camper che ha toccato 37 Comuni. Si tratta del Progetto di Odontoiatria Sociale, nato da una sinergia tra Asl Lanciano Vasto Chieti e Inmp, ente del Servizio Sanitario Nazionale vigilato dal Ministero della Salute impegnato sul fronte del contrasto alle malattie della povertà e alle disuguaglianze. La finalità è migliorare lo stato di salute in campo odontoiatrico della popolazione in condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria, integrando l'offerta e l'operatività dei servizi sanitari attivi sul territorio.

Avviato a marzo con il reclutamento degli aventi diritto, il programma è passato oggi alla fase successiva, nella quale i pazienti vengono trattati in ospedale a Lanciano per prepararli a ricevere la protesi.

La valenza del progetto è stata sottolineata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dall'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì , intervenuti questo pomeriggio alla presentazione dei dati parziali, riferiti alla prima fase, presenti fra gli altri il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il direttore generale della Asl, Thomas Schael, e il direttore della Clinica Odontoiatrica dell'Università di Chieti, Sergio Caputi.

"Questo progetto approda per la prima volta in un territorio non di frontiera, come in precedenti esperienze, e nella nostra regione porta salute e prevenzione odontoiatrica a popolazioni socialmente più fragili e vulnerabili - ha detto Marsilio - Ringrazio il direttore Schael per aver saputo cogliere e realizzare con immediatezza l'opportunità offerta da Inmp, offrendo un servizio prezioso che migliora la vita delle persone".

"La sinergia con l'Inmp nasce da una precisa volontà della Regione, che guarda con particolare attenzione alle fragilità e alla salute nelle Aree Interne - ha sottolineato Schael - Un campo, questo, che vede la nostra Azienda impegnata in un'attività di prevenzione assai proficua con la Casa della Salute mobile, grazie a una puntuale organizzazione e alla collaborazione con le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale. Siamo, quindi, in piena sintonia con la finalità del progetto di Odontoiatria Sociale, che per questo ha preso avvio proprio dalla provincia di Chieti".



