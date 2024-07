'Nulla da festeggiare', sit-in Orsa Trasporti contro il Tua Day

Sit-in di protesta del sindacato Orsa, questo pomeriggio, dinanzi alla sede di Tua. Il sindacato contesta gli aumenti tariffari, i disservizi all'utenza e le pessime condizioni lavorative dei dipendenti. Il sit-in è stato organizzato nello stesso giorno del 'Tua Day' nel corso del quale la Società Unica Abruzzese di Trasporto ha presentato il bilancio di esercizio. "Siamo arrivati allo sciopero di domenica (dalle 16 alle 20) perché le problematiche cominciano a essere tante - ha spiegato il segretario regionale di Orsa Trasporti, Alex Orlandi - con disservizi all'utenza e malcontento dei lavoratori. I dipendenti lavorano in condizioni pessime e non riescono a usufruire delle giornate di ferie, non hanno un recupero psicofisico adeguato e sappiamo quanto è correlato il recupero con la sicurezza sul lavoro. Quindi, siamo qui a contestare il Tua Day perché riteniamo che non ci sia niente da festeggiare. Domenica arriveremo allo sciopero dalle 16 alle 20.

Da mesi cerchiamo un colloquio con l'azienda e abbiamo un atto di agitazione che ha avuto un esito negativo in prima fase, in seconda fase davanti al prefetto sempre esito negativo, è inevitabile che la protesta vada avanti".

Al sit-in erano presenti anche i consiglieri comunali della 'Lista Pettinari sindaco' Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo



