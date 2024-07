Mussida professore all'Aquila, 'Prog Talk' al Conservatorio

Un incontro sulla storia del progressive rock Italiano è in programma lunedì 8 luglio (ore 16.30) all'Auditorium del Conservatorio 'Casella' dell'Aquila (Via Francesco Savini).

Protagonista del 'Prog Talk', il chitarrista Franco Mussida che, alle 21.30, terrà un concerto aperto al pubblico e gratuito. Virtuoso dello strumento, è noto per essere stato uno dei membri fondatori della Premiata Forneria Marconi, di cui ha firmato molti successi, tra cui Impressioni di settembre e, nell'ambito dell'arrangiamento e della produzione, molti dei brani di Fabrizio De André rivisti dal gruppo stesso.

È anche autore di progetti musicali legati al teatro e al mondo delle arti concrete (pittura e scultura). È inoltre un ricercatore nell'ambito della pedagogia artistica e della comunicazione musicale.

L'incontro si svolge nell'ambito del progetto '750.000 anni fa...l'amore' promosso in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. L'appuntamento è anche inserito nel cartellone della rassegna I Cantieri dell'Immaginario.

Con lo stesso titolo, ispirato a una traccia dell'album 'Darwin' del 1972 dei Banco del Mutuo Soccorso, è stata inaugurata una mostra a cura di Cecilia Canziani e Francesca Perniola che rappresenta la conclusione di un percorso fatto dalle due istituzioni di alta formazione artistica attraverso laboratori, incontri e dibattiti.

Martedì 9 luglio, lo stesso Conservatorio, in collaborazione con l'Istituzione Sinfonica Abruzzese presenterà a Palazzo Margherita il Master II livello per Professori d'orchestra.





