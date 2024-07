Acquisita Eurofrigor, Lineage rafforza la presenza in Italia

Lineage, il più grande fondo di investimento immobiliare mondiale di magazzini a temperatura controllata, ha annunciato il completamento delle operazioni di acquisizione di Eurofrigor, un fornitore leader nei servizi di stoccaggio a freddo, situato a Controguerra (Teramo) in Abruzzo.

L'acquisizione arriva dopo l'ingresso di Lineage nel mercato italiano nel 2021 sottolineandone l'attenzione alla rete europea e al miglioramento dell'offerta di servizi.

Eurofrigor gestisce una struttura di oltre 24 mila metri quadrati, un'area equivalente a quasi cinque campi da calcio.

L'impianto offre servizi come lo stoccaggio, il congelamento a tunnel e la gestione completa di dogana e IVA, oltre ad altri servizi a valore aggiunto. Attualmente, l'impianto è in grado di gestire un mix di prodotti diversificato, composto prevalentemente da pesce, proteine e verdure. "L'integrazione di Eurofrigor nella rete di Lineage - spiega il presidente di Lineage per l'Europa, Harld Peters - non solo espande la nostra presenza in Italia, ma rafforza anche le nostre capacità e la nostra offerta di servizi in tutta Europa.

La posizione strategica è in linea con la nostra visione di innovare il modo in cui il mondo conserva e protegge la qualità degli alimenti".



