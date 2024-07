Turismo, 14mila mini guide bilingui per chi visita L'Aquila

Torna, dall'11 al 14 luglio, 'Quilaquila travel&experience press tour', un appuntamento che porterà all'Aquila rappresentanti di importanti testate giornalistiche specializzate.

"Per l'occasione - spiega l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila - debutteranno anche le nuove mini guide turistiche della città, strumento più agevole e snello a disposizione dei visitatori, che si affiancherà alle guide già esistenti".

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco, Pierluigi Biondi.

"Abbiamo realizzato 14mila opuscoli, in lingua italiana e inglese, che saranno disponibili per turisti e visitatori all'Infopoint della Fontana Luminosa - spiega l'assessore - Dall'11 al 14 luglio, prossimi, inoltre, giornalisti della stampa specializzata saranno in città per conoscerne e scoprirne bellezze e peculiarità attraverso visite presso musei, chiese, cortili di palazzi privati, bellezze naturalistiche e arche Tra le tappe principali il Museo Maxxi e il Munda, Fonte Cerreto e l'area di Amiternum, Fontana Monumentale delle 99 cannelle, Santa Maria di Collemaggio o il santuario della Madonna d'Appari".

"Dopo il successo degli anni passati - aggiunge il sindaco - siamo orgogliosi di presentare la terza edizione di un evento che, attraverso l'operato di professionisti del settore, non solo contribuisce alla promozione internazionale delle nostre bellezze, ma è in grado di restituire la giusta percezione verso il nostro territorio che ci permette di calibrare opportunamente l'offerta turistica e culturale anche in ragione del grande appuntamento di Capitale italiana della Cultura 2026".

"Da quando abbiamo ottenuto il titolo - conclude - attenzione e curiosità verso L'Aquila e le aree interne della nostra provincia stanno registrando un'amplificazione importante che rafforza ulteriormente il percorso di rigenerazione in corso e rinsalda la sua centralità nel panorama culturale e turistico della Nazione".



