Taglio degli alberi a Pescara, opposizione chiede moratoria

"Spariscono improvvisamente, giorno per giorno, pezzi di memoria, di storia dei quartieri, pezzi della nostra salute: così avviene quando gli alberi adulti vengono abbattuti per la nostra città, senza un'informazione adeguata, senza studi approfonditi sulle alternative". Lo affermano i consiglieri comunali pescaresi di opposizione, che definiscono "urgente" l'apertura di un confronto tecnico e partecipativo sulla politica di abbattimento degli alberi a Pescara e chiedono "una moratoria sui prossimi tagli".

"Le cittadine e i cittadini - affermano Carlo Costantini, Simona Barba, Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano, Marco Presutti, Paolo Sola e Donato Di Matteo - assistono allibiti al depauperamento del nostro patrimonio arboreo adulto, alla perdita di bellezza, di ombra e di appartenenza. Per questo motivo i sottoscritti Consiglieri chiedono urgentemente una moratoria a quanto sta accadendo, per avviare un confronto tra esperti e aprire, finalmente, il Tavolo della Consulta previsto dal Regolamento del Verde".

"Se il Sindaco è il Sindaco di tutti apra subito questa nuova consiliatura all'insegna dell'ascolto della sua comunità e delle Associazioni, dia attuazione ai regolamenti e segua le indicazioni di Legge su trasparenza e partecipazione, sia responsabile per la salute dei suoi cittadini conservando il patrimonio arboreo esistente, bene comune alla base della salute della città", concludono i consiglieri, che hanno inviato una pec al primo cittadino.



