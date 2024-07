Il 20 luglio a Pescara torna 'La Notte dei Serpenti'

Dopo il successo della prima edizione, il 20 luglio prossimo torna allo stadio del mare di Pescara "La Notte dei Serpenti", il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Per dare il nome a questa iniziativa Melozzi si è ispirato al culto di San Domenico e all'antica "Festa dei Serpari" di Cocullo. Oggi in Senato la presentazione dell'evento, dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso che ha lavorato alla prima edizione. Sul palco, nella serata condotta da Andrea Delogu, attesi Umberto Tozzi, Noemi, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Giovanni Caccamo e alcune 'sorprese', ha detto Melozzi. "L'Abruzzo sta riscoprendo quella tradizione musicale che da sempre ha caratterizzato la cultura popolare del nostro territorio" ha affermato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

"Dopo il grande successo della prima edizione, che ha attratto più di 10.000 persone dal vivo e circa un milione grazie alla Rai, non vedevo l'ora di rimettere in moto la macchina di questa meravigliosa manifestazione - spiega Melozzi - La sfida è trasformare la musica popolare in un linguaggio pop, televisivo e accessibile a tutti. Ho sempre utilizzato il claim 'poppizzare il dialetto e dialettizzare il pop', e sono sicuro che questa sia la formula vincente non solo per far capire agli abruzzesi e all'Italia quanto vale la nostra regione, ma anche per trasmettere questa bellezza a livello internazionale".

Il pubblico potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti a cura di Melozzi, che non andranno a intaccare l'autenticità dei testi originali in dialetto. Il pubblico sarà parte attiva dello show tramite l'app "Notte dei Serpenti", disponibile su Apple Store e Google Play. Grazie alla tecnologia "Be part of the Show" durante l'evento verranno realizzate coreografie multimediali al ritmo della musica proposta sul palco. L'evento è realizzato in collaborazione con Vuscichè, brand sostenibile che recupera tessuti antichi e li trasforma in capi contemporanei. Sul palco i musicisti indosseranno gli abiti realizzati dal marchio per dare risalto alla cultura abruzzese e all'arte sartoriale, fondendo tradizione e avanguardia.

Le scenografie si avvalgono della collaborazione di Marco Lodola, che arricchirà lo spazio scenico con sculture luminose alte fino a 5 metri. "La Notte dei Serpenti", a ingresso gratuito, è promossa e finanziata dalla Regione Abruzzo e realizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale dell'Abruzzo e il Comune di Pescara.



