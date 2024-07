Giornalisti: morto Francesco Di Miero, il cordoglio dell'Odg

All'età di 83, dopo una lunga malattia, è morto Francesco Di Miero, giornalista professionista già responsabile della redazione de 'Il Tempo' di Pescara e corrispondente per 20 anni del Corriere della Sera: opinionista molto stimato con grande competenza nel campo della cronaca politica Di Miero era iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1967; è stato anche collaboratore de 'Il Messaggero'.

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista. "La sua competenza nel campo della cronaca politica e amministrativa - ricorda Pallotta - è stato un faro di luce per molti e il suo contributo ha arricchito il dibattito pubblico con analisi profonde e rigorose, ma soprattutto improntate a grande autonomia di giudizio e di critica. Alla famiglia le condoglianze del consiglio dell'Ordine".

Un rito è previsto domani pomeriggio, alle 17.45, nella Casa Funeraria 'Mambella' a Montesilvano (Pescara).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA