Elizabeth Ridolfi in Abruzzo, alla scoperta del paese degli avi

Da Buenos Aires in Abruzzo per scoprire la terra dei suoi avi. È il viaggio delle radici che ha intrapreso la violinista Elizabeth Ridolfi, oggi a Fossa (L'Aquila) per esplorare il borgo in cui nacque suo nonno Tito, che nel 1927 partì alla volta dell'Argentina. Ad accoglierla il sindaco Fabrizio Boccabella con Maxi Manzo, coordinatore per la Regione Abruzzo del Turismo delle Radici per il ministero degli Esteri. Per cominciare, la visita in centro storico, ancora martoriato dalle ferite del terremoto del 2009, ma in gran parte ricostruito e restaurato, dove la musicista è stata accompagnata davanti alla porta della casa dei suoi avi, in via dei Beati, già via del Pallio. Lì, commossa, ha improvvisato un concerto in ricordo dei suoi parenti e della loro coraggiosa storia. È stata poi guidata alla scoperta dei vecchi registri dell'anagrafe in municipio dove ha potuto leggere l'atto di nascita del bisnonno Gregorio e del nonno e ricostruire parte della genealogia della famiglia Ridolfi, una storia di riscatto e realizzazione oltreoceano unita, di generazione in generazione, dal filo rosso della musica.

Il nonno Tito suonava fisarmonica e "du botte", l'organetto diatonico abruzzese, e trasmise la sua passione al figlio Angel, padre di Elizabeth, divenuto contrabbassista di Astor Piazzolla e solista della Filarmonica del Teatro Colon d Buenos Aires.

Un viaggio emblematico di molti discendenti di emigrati italiani che cercano di riconnettersi con la terra dei loro avi, esplorando il passato per scoprire un senso di appartenenza e di identità. Quello di Elizabeth Ridolfi culminerà domani con un concerto aperto al pubblico. Un'esperienza resa possibile dal progetto Italea, gestito dal ministero degli Esteri e finanziato con una linea del Pnrr che ha consentito ai piccoli comuni al di sotto dei 3mila abitanti di partecipare a un bando per sviluppare e promuovere il Turismo delle Radici.



